Московский ЦСКА выиграл медали РПЛ впервые за пять лет

Московский ЦСКА, ставший серебряным призером чемпионата России по футболу, завоевал награды впервые за последние пять сезонов.

В последний раз ЦСКА выигрывал серебро в РПЛ в сезоне-2017/2018. Чемпионом в том сезоне стал московский «Локомотив».

С тех пор армейцы ни раз не финишировали в тройке призеров - дважды они становились четвертыми (сезоны-2018/2019 и 2019/2020), один раз пятыми (сезон-2020/2021) и один раз шестыми (сезон-2021/2022).

Таким образом, ЦСКА впервые за пять лет стал призером российской Премьер-лиги.