Сперцян стал лучшим ассистентом РПЛ по итогам сезона

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим ассистентом РПЛ сезона-2022/23.

Форвард отдал 11 голевых передач, что на две больше, чем у нападающего «Зенита» Клаудиньо и полузащитника Максима Глушенкова, который начинал чемпионат в самарских «Крыльях Советов», а закончил в московском «Локомотиве».

Напомним, сегодня прошли матчи заключительного, 30-го тура РПЛ. Серебряные медали достались ЦСКА, а бронзовые - «Спартаку».

«Пари НН» и воронежский «Факел» примут участие в переходных матчах за право остаться в РПЛ.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал бразилец Малком из «Зенита».