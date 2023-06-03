«Локомотив» показал худший результат в РПЛ за шесть лет

Московский «Локомотив» занял худшую позицию по итогам сезона РПЛ с 2017 года.

По итогам розыгрыша чемпионата России сезона-2022/2023 «железнодорожники» оказались лишь на восьмой позиции в турнирной таблице, набрав 45 очков.

В последний раз московская команда заканчивала сезон так низко в 2017 году, набрав тогда 42 очка и заняв то же самое восьмое место по итогам чемпионата.

Примечательно, что на следующий сезон «Локомотив» стал чемпионом РПЛ.

Результат хуже «железнодорожники» показывали лишь один раз - в сезоне-2012/2013, когда они завершили чемпионат девятыми.