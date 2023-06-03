Лионель Месси официально покинет состав «ПСЖ» по окончании текущего сезона

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о том, что команду покинет нападающий Лионель Месси.

Отмечается, что 35-летний аргентинец уйдет из парижского клуба на правах свободного агента по окончании текущего сезона.

«Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю «Золотого мяча», который также выиграл два чемпионских титула с «ПСЖ», — говорится в заявлении парижан.

Напомним, что Месси пополнил состав «ПСЖ» в августе 2021 года. С тех пор он принял участие в 74 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

Ранее футболист защищал цвета «Барселоны», в составе которые которой четыре раз выигрывал Лигу чемпионов.