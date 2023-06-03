Юрий Семин отказался назвать успехом третье место «Спартака» в РПЛ 

Бывший наставник сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «Советским спортом» отказался назвать успехом третье место «Спартака» в сезоне 2022/23.

«Что касается «Спартака», то могу сказать, что для них успех наступает тогда, когда они выигрывают какой-то титул, будь то кубок или чемпионат. Если этого не происходит, то, на мой взгляд, это далеко не успех для этой команды. Было большое количество шансов обойти «ЦСКА» в турнирной таблице, но, как мы видим, этого не произошло», - сказал Семин.

«Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:1 в заключительной игре, 30-го тура Российской премьер-лиги. Москвичи занял третье место по итогам чемпионата. Серебро завоевал ЦСКА.