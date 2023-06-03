Юрий Семин о стыковых матчах: Нижний и Воронеж сохранят свои места в РПЛ

«Пари НН» и «Факел» сохранят свою прописку в российской Премьер-лиге, такое мнение в беседе с «Советским спортом» выразил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Если говорить о стыковых матчах, в которых сыграют «Факел» и «Пари НН» против «Родины» и «Енисея», то сложнейший будет матч против команды из Красноярска, потому что свою роль может сыграть акклиматизация. Это может стать дополнительной трудностью для «Факела», команде будет необходимо собраться. Но, думаю, Нижний и Воронеж сохранят свои места в РПЛ. Также хотелось бы отметить, что смена тренера в нижегородском клубе пошла на пользу. Если бы ее не было, то «Пари НН» могли вылететь напрямую. Хазову удалось не допустить ту ситуацию, которая могла бы стать фатальной для Нижнего Новгорода», - заявил Семин.

«Факел» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Их соперниками станут команды Первой лиги «Родина» и «Енисей».