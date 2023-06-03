Абаскаль эмоционально прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение своей команды от самарских «Крыльев Советов» в заключительном туре РПЛ.

«Мы создавали моменты, их было много. На отрезке 17 минут мы создали 7 моментов, но не смогли поразить ворота соперника. Сюрпризов не было, по истечении 17 минут могло быть 4:0 в нашу пользу, о каком сюрпризе можно говорить?», - приводит слова испанского специалиста телеканал «Матч ТВ».

Встреча завершилась с минимальной победой самарцев – 1:0. Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте – отличился полузащитник самарцев Бенхамин Гарре.

На 65-й минуте встречи «Спартак» заработал пенальти после нарушения со стороны Гарре. К точке подошел Квинси Промес и не смог переиграть голкипера Евгения Фролова.

Московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Крылья Советов» смогли сохранить прописку в РПЛ - команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице, отправив в зону стыковых матчей «Факел» и «Пари НН».