Зайнутдинов назвал крутым результатом второе место ЦСКА в таблице РПЛ

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 30-го тура чемпионата России.

Отметим, что армейский клуб на своем поле разгромил команду Валерия Карпина со счетом 4:1. Таким образом, красно-синие завоевали серебряные медали РПЛ. В 30 матчах клуб набрал 58 очков.

– Эмоции положительные. Хотелось первое место, конечно. Это была важная игра. Второе место – крутой результат. Но впереди еще важный матч. Выиграем – точно можно считать сезон положительным, – цитирует Зайнутдинова Sport24.ru.

Напомним, что 11 июня ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче Суперфинала Кубка России. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники».