Игроки «Крыльев» отпраздновали выживание в РПЛ, взяв в раздевалку картину, написанную болельщиками

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» опубликовала видео, снятое в раздевалке клуба после их победы в матче заключительного тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:0).

Игроки праздновали сохранение прописки в РПЛ, взяв с собой в раздевалку картину, написанную болельщиками клуба. При этом картина находилась в раздевалке и до матча.

«Крылья Советов» после победы над «Спартаком» набрали 32 очка и заняли 12-е место, благодаря чему смогли избежать участия в стыковых матчах.