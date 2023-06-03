Михаил Галактионов оценил свою работу в «Локомотиве» в сезоне-2022/2023

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своей работе на посту главного тренера команды в РПЛ.

«Самому себе оценку не вправе давать. Ее будут давать эксперты и специалисты. Некорректно оценивать наших коллег, которые были здесь. Каждый старался делать свою работу лучше, но в первой половине сезона клуб оказался в неприятной ситуации. Нам удалось с достоинством пройти этот отрезок, неудача в Кубке нас, мягко говоря, расстроила, но хорошие отрезки по качеству игры были. Футболисты провели очень хороший отрезок», - приводит слова Михаила Галактионова Sports.ru.

«Локомотив» по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги занял восьмую позицию, что стало худшим результатом для «железнодорожников» за последние шесть лет. Примечательно, что в последний раз, когда «Локомотив» становился восьмым в РПЛ, следующий сезон для них сложился удачно и клуб завоевал чемпионский титул в первенстве России.