Семак считает заслуженной победу «Зенита» над «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России, в котором его клуб на своем поле минимально обыграл «Факел» (1:0).

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал нападающий сине-бело-голубых Александр Ерохин, отличившийся на 82-й минуте.

«Игра получилось боевой, плотной, мало пространства. Думаю, мы смотрелись лучше. Рады, что смогли забить и победить. Все ребята были готовы физически и были мотивированы, чтобы прервать ничейную серию. Думаю, заслуженно сегодня победили. Нам сегодня противостоял очень мотивированный соперник», – приводит слова Семака «Матч ТВ».

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, победив «Спартак» (3:2) в игре 26-го тура. Всего в активе петербуржцев 70 набранных очков в 30 встречах. Сине-бело-голубые завоевали золотые медали РПЛ в пятый раз кряду.