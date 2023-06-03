Роман Бабаев: велика вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о вероятности возвращения в клуб защитника Марио Фернандеса.

«Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьоналом». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперёд, но есть предпосылки. Именно как игрока», - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

В апреле 2023 года Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». После этого в СМИ появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в РПЛ.

Фернандес покинул ЦСКА по завершении сезона-2021/2022. Сначала он приостановил карьеру, а затем подписал контракт с бразильским клубом.