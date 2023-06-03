Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев призвал задуматься о реформе РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев считает, что в РПЛ назрело проведение реформы.

«Считаю, что стоит задуматься о реформе РПЛ. На примере Кубка мы видим, что это оправдано — особенно в изоляции, когда у нас нет международных турниров. Когда, если не сейчас, попробовать и поэкспериментировать? Думаю, что имеет смысл это сделать, но решение должен принимать РФС. Рабочая группа может предложить какие-то идеи», - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Московский ЦСКА по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги занял второе место в чемпионате, впервые за пять лет завоевав медали в РПЛ.

Чемпионский титул в очередной раз завоевал санкт-петербургский «Зенит».