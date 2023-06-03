Александр Гришин: Федотов с этим составом ЦСКА обыгрывал «Зенит», он может выиграть чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил возможности Владимира ФЕдотова выиграть вместе с ЦСКА чемпионский титул в российской Премьер-лиге.

«Все видели, что этим составом Федотов обыграл «Зенит». Я думаю, он может выиграть чемпионство с ЦСКА, но хорошая команда всегда отличается стабильностью. Если у ЦСКА не будет провалов в следующем сезоне, то команда может составить конкуренцию «Зениту», с учетом покупки забивного нападающего», - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Московский ЦСКА по итогам сезона-2022/2023 российской Премьер-лиги занял второе место в чемпионате, впервые за пять лет завоевав медали в РПЛ.

Чемпионский титул в очередной раз завоевал санкт-петербургский «Зенит».