Валерий Карпин: в чемпионате есть первое место и есть остальное

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о четвертом месте, которое ростовчане заняли по итогам сезона РПЛ.

«Какая была мотивация? Оказаться как можно выше. Есть конкуренция, соревновательные момент. Есть первое место, и есть остальное. Вспомнят, допустим, что ЦСКА занял второе место. Ну и? Чемпион один.

На втором месте — быть выше «Спартака». На третьем, четвертом месте — быть выше «Спартака». А при чем здесь «Спартак»? Есть еще 15 команд кроме него. Мы выше «Ахмата», «Краснодара», «Локомотива», «Динамо». Оказались выше их в этом сезоне. Ну слава богу, молодцы. 3-е — еще лучше, 2-е — еще лучше», - приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, чемпионом старны стал «Зенит», второе место досталось ЦСКА, третье - «Спартаку».