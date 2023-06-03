Камано сообщил о своем уходе из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано после матча 30-го тура РПЛ с «Торпедо» (3:1) заявил о том, что покидает столичный клуб.

Ранее футболист сообщал о своем желании продолжить карьеру в стане железнодорожников.

«Возможно ли, что я останусь в «Локомотиве»? Нет, я ухожу. Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне, посмотрим. Возможно ли, что я останусь в России? Не знаю, все возможно», – приводит слова Камано «РБ-Спорт».

Напомним, что Камано выступает за «Локомотив» с августа 2020 года. Всего за клуб он провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач. Его действующий контракт истекает 30 июня 2023-го.