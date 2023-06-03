В сезоне-2022/2023 зафиксирована самая низкая посещаемость матчей с 1995 года

По итогам сезона-2022/2023 чемпионата России по футболу была зафиксирована самая низкая средняя посещаемость матчей с 1995 года.

В среднем на матче российской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 присутствовало 9 426 зрителей.

В сезоне 1995 года в среднем на матчи чемпионата России приходило 9 262 болельщика. С тех пор этот показатель всегда был выше, чем тот, что был установлен в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что в этой статистике не учитываются сезоны, которые были затронуты пандемией коронавируса.

В сезоне-2020/21 средняя посещаемость РПЛ составила 8 239 человек, а в сезоне-2021/22 – 7 439.