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Зарема Салихова подвела итоги сезона для «Спартака»

Красно-белые не смогли дотянуться до серебряных медалей.
03 июня 2023 21:16
автор: Александр Шульгин

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова подвела итоги ушедшего сезона для красно-белых.

«Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак», - приводит ее слова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в 30-ом туре «Спартак» на выезде проиграл самарским «Крыльям Советов».

Встреча завершилась с минимальной победой самарцев – 1:0. Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте – отличился полузащитник самарцев Бенхамин Гарре.

На 65-й минуте встречи «Спартак» заработал пенальти после нарушения со стороны Гарре. К точке подошел Квинси Промес и не смог переиграть голкипера Евгения Фролова.

Московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Крылья Советов» смогли сохранить прописку в РПЛ - команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице, отправив в зону стыковых матчей «Факел» и «Пари НН».

источник: «Спорт-Экспресс»
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