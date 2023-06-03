В ЦСКА поддержали внедрение системы плей-офф в РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев выступил за введение системы плей-офф в российской Премьер-лиге.

«Я опираюсь не только на оценочное суждение, но и на цифры. А цифры по итогам реформы ряда европейских чемпионатов, которые приводили коллеги, впечатляют - рост посещаемости, рост качества, рост в таблице коэффициентов УЕФА. Плей-офф - как вариант, система бельгийского чемпионата. Конечно, нужно учитывать все, в том числе территорию страны и специфику, но концептуально - да», - приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что в РФС обсуждают сразу несколько вариантов изменений формата турнира, в том числе введение плей-офф.

В настоящий момент РПЛ проводится в два круга, в турнире участвует 16 команд.

При этом президент ЦСКА Евгений Гинер ранее выступил за изменение нынешнего формата чемпионата России.