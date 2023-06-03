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«Интер» одержал выездную победу над «Торино» в заключительном туре Серии А

Миланский клуб может финишировать на втором месте в таблице национального первенства.
03 июня 2023 21:24
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Интера» на выезде обыграли «Торино» (1:0) в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит в первом тайме. Автором забитого мяча стал полузащитник гостей Марцело Брозович, отличившийся на 72-й минуте с передачи нападающего Ромелу Лукаку.

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле весь матч, не отличившись результативными действиями.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги набрали 72 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А. Сместить «нерадзурри» со второй строчки способен «Лацио», имеющий в своем активе 71 очко и одну игру в запасе.

«Торино» расположился на девятой позиции (53 очка).

Чемпионат Италии

38-й тур

«Торино» – «Интер» – 0:1 (0:1)

Гол: Брозович, 37.

источник: «Советский спорт»
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