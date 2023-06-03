«Спартак» готов продать Николсона в другой клуб – Абаскаль не рассчитывает на форварда

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может покинуть состав московского клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал «Метарейтинг».

По информации источника, главный тренер красно-белых уведомил 26-летнего футболиста о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Также отмечается, что руководство москвичей уже предложила форварду заняться поисками новой команды.

Напомним, что Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. Всего за клуб он провел 43 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных паса. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.