Гладилин назвал причины поражения «Спартака» от «Крыльев Советов»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал причины поражения красно-белых от самарских «Крыльев Советов» в заключительном туре РПЛ.

«Еще до матча было понятно, что «Крылья» выйдут очень мотивированными на эту игру. Победа сохраняло место для команды в РПЛ. В первом тайме «красно-белые» играли мобильно, а затем в перерыве, вероятно, узнали счет в матче ЦСКА и «Ростова» и эта мобильность пропала», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Также он отметил, что сезон нельзя считать провальным для красно-белых, поскольку третье место - достойный результат.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу самарцев, которые смогли сохранить прописку в РПЛ.

Серебро же досталось ЦСКА, разгромившему «Ростов» (4:1).