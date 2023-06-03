«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с вратарем рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее Кержаков продлевал контракт с «Зенитом» на одну неделю, поскольку он истекал до завершения сезона РПЛ.

До этого Кержаков в последний раз продлевал контракт с санкт-петербургским клубом перед стартом сезоне, соглашение было рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне РПЛ Кержаков принял участие в 24 встречах, пропустив в них 15 голов.

Кержаков выступает за «Зенит» с 2015 года, выиграв с командой шесть чемпионских титулов.