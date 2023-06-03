Федор Чалов: для ЦСКА сезон еще не окончен, впереди самая важная игра

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о итогах сезона для столичного клуба, отметив, что впереди команду ждет еще одна важная игра.

«Для нас сезон еще не закончен, осталась самая важная игра, нужно к ней восстановиться и подготовиться.

Мы разбирали игру «Ростова», хорошо подготовились, если в первом тайме забили четыре мяча. Думали ли о финале Кубка России перед этой игрой? Нет конечно, мы думаем только о предстоящем матче, двигаемся шаг за шагом. Понимали, что будет игра за второе место», - приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Напомним, финал Кубка России по футболу пройдет 11 июня. В нем ЦСКА встретится с «Краснодаром».