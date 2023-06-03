Руслан Литвинов недоволен третьим местом «Спартака» по итогам сезона РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что он недоволен итоговым третьим местом команды в сезоне РПЛ.

«Бронзой недоволен. Упустили возможность побороться за чемпионство и второе место, упустили много очков. Знали, как играет ЦСКА, но хотелось порадовать болельщиков. Считаю, это непозволительно», - приводит слова Литвинова Sport24.

Напомним, «Спартак» уступил «Крыльям Советов» в заключительном туре первенства, однако сохранил за собой третье место в турнирной таблице. Второй результат по итогам сезона показал ЦСКА, чемпионский титул завоевал санкт-петербургский «Зенит».