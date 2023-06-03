Абаскаль опроверг участие игроков «Спартака» в матче Медиалиги

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль опроверг информацию о том, что игроки красно-белых могут принять участие в матче Медиалиги.

«Участие игроков «Спартака» в матче Медиалиги? Они не будут играть, у них есть контракты. Это абсурд, слухи и не более того», - приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за «Народную Команду» в МФЛ против коллектива «Бей Беги».

«Спартак» по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице РПЛ.