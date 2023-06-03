Карпин оценил прошедший сезон для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги сезона-2022/23 для своей команды.

«Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятерке, то подумал бы, что человек сошел с ума. Если брать в целом, то четвёртое место для «Ростова» - как для «Зенита» первое.

Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас - слова благодарности и больше ничего», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в заключительном туре «Ростов» на выезде уступил ЦСКА со счетом 1:4 и финишировал на четвертой позиции.