ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карпин оценил прошедший сезон для «Ростова»

Южане чуть-чуть не дотянули до медалей.
03 июня 2023 22:44
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги сезона-2022/23 для своей команды.

«Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятерке, то подумал бы, что человек сошел с ума. Если брать в целом, то четвёртое место для «Ростова» - как для «Зенита» первое.

Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас - слова благодарности и больше ничего», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в заключительном туре «Ростов» на выезде уступил ЦСКА со счетом 1:4 и финишировал на четвертой позиции.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Дубль Бурижо принес «Ренну» победу над «Брестом» и путевку в Лигу Европы
Команда финишировала в сезоне на четвертом месте.
03.06.2023 23:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Это не отмазки». Кирилл Суслов - об отравлении игроков «Факела» перед матчем с «Зенитом»
Встреча завершилась минимальной победой «Зенита».
03.06.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Лилль» сыграл вничью с «Труа» и потерял место в Лиге Европы
«Лилль» начнет выступление в еврокубках с этапа плей-офф Лиги конференций
03.06.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
«ПСЖ» проиграл «Клермону» в последнем матче Месси и Рамоса за парижский клуб
Гости одержали волевую победу, отыграв два пропущенных мяча.
03.06.2023 23:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Монако» без Головина уступил «Тулузе» и не смог выйти в еврокубки
«Монегаски» заняли шестое место в таблице Лиги 1.
03.06.2023 23:52
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Лион» потерпел гостевое поражение от «Ниццы»
Команда Лорана Блана пропустила три гола в прошедшей встрече.
03.06.2023 23:50
Футбол
автор: Сергей Иванов
Президент «Торпедо» подтвердил, что Кутепов покидает команду
Автозаводцы вылетели из РПЛ.
03.06.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Лацио» в гостях победил «Эмполи» и занял второе место в Серии А
Римский клуб выиграл свой третий матч кряду в концовке сезона.
03.06.2023 23:50
Футбол
автор: Сергей Иванов
В «Торпедо» пообещали выделить бюджет для возвращения клуба в РПЛ
«Торпедо» проведет следующий сезон в Первой лиге.
03.06.2023 23:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Форвард «Локомотива» Изидор: хочу играть в лиге из топ‑5 Европы и в еврокубках
Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть «Локомотив».
03.06.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.