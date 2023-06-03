«Лейпциг» победил «Айнтрахт» и стал обладателем Кубка Германии

«Лейпциг» одержал победу над «Айнтрахтом» (2:0) в финальном матче Кубка Германии. Игра между командами прошла на стадионе «Олимпштадион» в Берлине.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий «быков» Кристофер Нкунку. Французский футболист отличился забитым мячом на 71-й минуте, а также отдал результативный пас на Доминика Собослаи (85).

Таким образом, «Лейпциг» завоевал трофей во втором сезоне кряду. В прошлом розыгрыше команда под руководством Доменико Тедеско в финале турнира обыграла «Фрайбург» (1:1, 4:2 по пенальти).

Кубок Германии

Финал

«Лейпциг» – «Айнтрахт» – 2:0 (0:0)

Голы: Нкунку, 71. Собослаи, 85.