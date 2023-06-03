Фанаты «ПСЖ» освистали Месси в последнем матче аргентинца за парижский клуб

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси был освистан болельщиками на «Парк де Пренс» перед началом матча 38-го тура чемпионата Франции с «Клермоном».

Отметим, что фанаты парижан встретили оглушительным свистом объявление фамилии аргентинца, произнесенное диктором стадиона.

Ранее клуб объявил об уходе 35-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента.

Напомним, что Месси пополнил состав «ПСЖ» в августе 2021 года. С тех пор он принял участие в 74 матчах во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

Ранее футболист защищал цвета «Барселоны», в составе которые которой четыре раз выигрывал Лигу чемпионов.