Джикия может получить четырехматчевую дисквалификацию

Защитнику «Спартака» Георгию Джикие грозит четырехматчевая дисквалификация. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, на 43-й минуте матча 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1) футболист, находившийся на скамейке запасных получил удаление. Сперва игрок выскочил на поле со скамейки, за что получил предупреждение, а затем накричал на арбитра и получил красную карточку.

В официальном протоколе записано, что игрок был удален за нецензурную брань в адрес арбитра.

В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента РФС, такое поведение игрока может наказываться дисквалификацией на срок до четырех матчей.