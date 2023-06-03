Сергей Семак: неожиданно, что я на столько лет задержался в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что он не ожидал, что так надолго останется на этом посту.

«Быстро пролетело время. Неожиданно, что я на столько лет задержался на этом посту. Эта работа – каждый год есть определенные сложности. Но тренер и работает, чтобы их решить», – приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что под руководством Семака в нынешнем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Вместе с отечественным специалистом клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять титулов чемпиона России, три Суперкубка России и один Кубок России.