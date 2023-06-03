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Бабаев высказался о будущем Набабкина и Дивеева

Игроки могут покинуть ЦСКА.
03 июня 2023 23:17
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, когда станет известно будущее защитников команды Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина.

«Окончательная ясность по судьбе Дивеева наступит на следующей неделе. Касаемо Набабкина могу сказать, мы с ним общались. По итогам суперфинала этот вопрос будет решен. Есть вероятность, что с Кириллом, у которого открылась вторая молодость, соглашение будет продлено», - приводит слова Романа Бабаева Sport24.

Контракт Набабкина истекает 30 июня 2023 года, соглашение с Дивеевым рассчитано в том числе и на следующий сезон.

источник: Sport24.ru
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