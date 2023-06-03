«Лацио» в гостях победил «Эмполи» и занял второе место в Серии А

Футболисты «Лацио» на выезде обыграли «Эмполи» (2:0) в матче 38-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что первый гол в прошедшей встрече на 48-й минуте. Защитник римлян Алессио Романьоли точным ударом отправил мяч в ворота хозяев после подачи хавбека Луиса Альберто с углового. В добавленное ко второму тайму время Альберто удвоил преимущество «орлов».

Таким образом, подопечные Маурицио Сарри набрали 74 очка и завершили текущий сезон Серии А на втором месте в турнирной таблице, опередив «Интер». «Эмполи» финишировал 14-м (43 очка).

Чемпионат Италии

38-й тур

«Эмполи» – «Лацио» – 0:2 (0:0)

Голы: Романьоли, 48. Альберто, 90+2.