Бабаев сделал заявление о будущем Сигурдссона и Эджуке в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, вернутся ли в расположение клуба исландец Арнар Сигурдссон и нигерийский форвард Чидера Эджуке.

«С агентами контактируем, но окончательного решения с их стороны не принято. Здесь все на их совести. В данной ситуации клуб, к сожалению, может повлиять только косвенно, путем переговоров и убеждений. Но юридическое право у футболистов есть и клуб ничего не может противопоставить.

Нужны ли Федотову эти игроки? Конечно. Особенно сейчас, когда достаточно сложно привозить легионеров хорошего уровня. Плюс всегда встает вопрос адаптации. А здесь они уже собственные, себя показали. Конечно, они бы пригодились», - приводит слова Бабаева Sport24.ru.

Напомним, Эджуке доигрывал сезон в берлинской «Герте», вместе с которой вылетел во вторую Бундеслигу, а Сигурдссон выступал за шведский «Норчеппинг».

Оба футболиста воспользовались предоставленным ФИФА правом приостановить контракты с ЦСКА.