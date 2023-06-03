Сборная Израиля обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал МЧМ по футболу

В Сан-Хуане (Аргентина) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Израиля и Бразилии.

По итогам встречи в дополнительном времени победу одержала сборная Израиля - 3:2.

В основное время команды обменялись забитыми голами - на гол Маркос а Леонардо сборная Израиля ответила точным ударом Анана Халаили.

В начале дополнительного времени сборная Бразилии вновь вышла вперед - отличился Матеус Насименто. Однако израильтяне вновь смогли ответить - на этот раз автором года стал Хамза Шибли. В концовке первого экстра-тайма победу сборной Израиля принес Дор Тургеман.

Любопытно, что во второй пятнадцатиминутке сборная Израиля заработала сразу два пенальти, однако не смогла реализовать ни одного из них.

В полуфинале первенства сборная Израиля встретится с победителем противостояния США и Уругвая.