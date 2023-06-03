«Лион» потерпел гостевое поражение от «Ниццы»

«Ницца» на своем поле победила «Лион» (3:1) в матче 38-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев голы забили Гаэтан Лаборд, отличившийся на 28-й минуте, и Терем Моффи (33). Еще один гол был записан на защитника гостей Жерома Боатенга (5). Соперник ответил забитым мячом Жефферсона (41).

Отметим, что «Ницца» завершила сезон-2022/23 Лиги 1 на девятом месте в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Лион» расположился на седьмом месте (62 очка). Обе команды не смогли попасть в еврокубки.

Чемпионат Франции

38-й тур

«Ницца» – «Лион» – 3:1 (3:1)

Голы: Боатенг, 5 (в свои ворота). Лаборд, 28. Моффи, 33 – Жефферсон, 41.