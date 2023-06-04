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«Порту» против «Браги» в финале Кубка Португалии на телеканале «Старт»

Игра между командами пройдет на «Эштадио Насьональ».
04 июня 2023 08:56
автор: Сергей Иванов

Финальный матч Кубка Португалии по футболу между «Порту» и «Брагой» пройдет в воскресенье, 4 июня, в 18:30 мск. На поле исторической арены «Эштадио Насьональ» выйдут главные неудачники и главные счастливчики португальского сезона.

«Порту» уступил чемпионский титул «Бенфики» и вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала. «Брага», «вечно четвертый» португальский клуб, взял бронзу чемпионата, в 1/4 финала Кубка Португалии выбил из розыгрыша все ту же «Бенфику». Финал – это последняя возможность для «Порту» завершить сезон победой, а для «Браги» – шанс на лучший сезон в истории клуба.

До матча, в перерыве и по окончании будет идти непрерывное футбольное шоу в студии. Ведущие и комментаторы – Наталья Юрина и Антон Никитин. Будет прямое включение спецкора в Браге Анастасии Дудкиной из фан-зоны, сооружаемой в центре города для тех болельщиков, которые не смогут попасть в Лиссабон на игру. Ожидается телемост с Дмитрием Аленичевым, выигравшим с «Порту» все главные европейские клубные титулы.

«Старт» является официальным правообладателем на территории России не только Кубка Португалии, но и всех турниров Азиатской Футбольной Конфедерации (AFC), Единой Лиги ВТБ, российской волейбольной Суперлиги и многих других крупных турниров. Смотрите «Старт» у общероссийский операторов и на Смарт ТВ.

источник: «Советский спорт»
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