«ПСЖ» проиграл «Клермону» в последнем матче Месси и Рамоса за парижский клуб

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Клермону» в заключительном матче чемпионата Франции. Встреча на «Парк де Пренс» завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Отметим, что эта игра стала последней, которую проводили в составе парижан нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос, покидающие клуб.

На счету Рамоса гол на 16-й минуте встречи. Спустя пять минут Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Футболисты «Клермона» на 24-й минуте сократили отставание благодаря точному удару Жоана Гастьена, а на 45-й минуте Мехди Зеффан сравнял его. Победный гол на счету Грежона Кьэ (63-я минута).

В завершившемся сезоне «ПСЖ» досрочно завоевал рекордный, 11-й чемпионский титул в своей истории. «Клермон» с 59 очками завершил сезон на восьмом месте.