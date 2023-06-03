Президент «Торпедо» подтвердил, что Кутепов покидает команду

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин объявил о том, что защитник Илья Кутепов покидает команду.

«У Кутепова закончился контракт. Илья покидает «Торпедо». Мы очень благодарны за сезон, за все, что он сделал для клуба. Дальше контракт не продлеваем», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне футболист провел в составе автозаводцев 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам чемпионата черно-белые заняли последнее, 16-е место и вылетели из РПЛ.