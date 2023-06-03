«Лилль» сыграл вничью с «Труа» и потерял место в Лиге Европы

Футболисты «Лилля» сыграли вничью с «Труа» в заключительном матче чемпионата Франции. Встреча в Труа завершилась со счетом 1:1.

На гол гостей, забитый Бафоде Диаките на 52-й минуте, хозяева ответили точным ударом Рони Лопеша на 72-й минуте.

«Лилль» набрал 67 очков и завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице, пропустив вперед «Ренн». В следующем сезоне «Лилль» сыграет в Лиги конференций, начав борьбу со стадии плей-офф.

«Труа» с 24 очками заняла 19-е место и покинула Лигу 1.