Дубль Бурижо принес «Ренну» победу над «Брестом» и путевку в Лигу Европы

Футболисты «Ренна» победили «Брест» в заключительном матче чемпионата Франции. Встреча в Бресте завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Бенжамен Бурижо, который на 13-й минуте сначала открыл счет, а на 45+4 реализовал пенальти, принеся победу своей команде. У хозяев поля единственный гол с пенальти провел Харис Белькебла (36).

Победа позволила «Ренну» обойти «Лилль» и занять четвертое место в чемпионате Франции, дающее право выступить в еврокубках. Свой сезон там «Ренн» начнет с группового этапа Лиги Европы.

«Брест» набрал 45 очков и финишировал в сезоне на 14-м месте.