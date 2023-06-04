«Интер Майами» сделал официальное предложение Месси 

Руководство «Интер Майами» рассчитывает подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, парижане сделали официальное предложение 35-летнему игроку. Сообщается, что американская команда предложила аргентинцу контракт на три года и самую высокую зарплату в лиге.

Ранее сообщалось, что чемпион мира может вернуться в «Барселону», либо перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за красно-синих он провел 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с парижским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.