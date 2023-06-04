Дзюба подвел итоги «Локомотива» в сезоне-2022/2023 

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о выступлении команды после своего перехода в московский клуб.

«Мы — команда! Всем спасибо за сезон! Руководству и тренерам — за доверие, игрокам — за характер, болельщикам — за поддержку! Дальше — больше!» — заявил Дзюба в своем телеграм-канале.

Напомним, что после завершенного розыгрыша РПЛ, «Локомотив» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.

Добавим, что Дзюба перешел в стан красно-зеленых в феврале нынешнего года на правах свободного агента. За команду Михаила Галактионова он провел 13 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.