Бабаев рассказал о новых переговорах с УЕФА и возможном переходе РФС в Азию

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что РФС решил сделать ставку на возвращение в турниры под эгидой УЕФА, а не переходить в Азию.

«В Азии не все дружественны по отношению к России. Перспективы сборной - за что она там будет бороться? За азиатские турниры или возможность выйти на ЧМ? Та же самая ситуация и с азиатской ЛЧ. Это стоит внимательно изучить и проанализировать.

В РФС был определенный анализ. Судя по всему, надежда с УЕФА остается, была взята пауза, но вопрос не закрыт», - приводит слова Бабаева Sport24.ru.

Напомним, в настоящее время российские клубы и сборные команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.