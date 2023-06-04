Петржела считает, что клубы РПЛ не способны конкурировать с «Зенитом» в данный момент

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у сине-бело-голубых нет конкурентов в чемпионате России в настоящее время.

«Тот факт, что петербуржцы правят в России уже пять лет, показывает, что «Спартак» не является для них прямым конкурентом. Сможет ли ЦСКА бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году? У нынешней команды сине-бело-голубых нет конкурентов в России», — приводит слова чехословацкого специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» стал досрочным чемпионом России после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали лиги в пятый раз подряд. Это стало десятым чемпионством страны за всю историю петербуржцев, включая победу в чемпионате СССР в 1984 году.