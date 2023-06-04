Самошников рассказал, где может продолжить карьеру 

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился планами относительно своего будущего после выхода казанцев в РПЛ.

«Мне «Рубин» делал предложение. Но у меня все было уже решено. Возможно, что это «Локомотив». Давайте пока оставим это в тайне. Все и все узнают в ближайшее время», — приводит слова 25-летнего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне за казанскую команду он провел 28 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Добавим, что по итогам розыгрыша Первой лиги «рубиновые» заняли первое место в турнирной таблице чемпионата и гарантировали себе выход в высший дивизион.