Юран о попадании в «стыки»: ничего не случилось

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал попадание своей команды в переходные матчи за право остаться в РПЛ.

«Победа всегда победа. Главное, что команда стремится побеждать, это должно радовать. Ничего страшного, будем готовиться. Решим задачу так, через стыковые матчи. Ничего не случилось. Я всегда говорил, когда болельщик приходит, это лишняя мотивация для игроков. Команда должна показывать результат. Хотел бы попросить, чтобы на ответный матч собрался весь город, нам нужна эта поддержка», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в 30-м туре нижегородцы одержали победу над «Химакми» (2:0), однако успех «Крыльев Советов» в поединке со «Спартаком» (1:0) оставил подопечных Юрана на 13-й строчке и не позволил остаться в РПЛ напрямую.