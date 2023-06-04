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Корнеев оценил работу Абаскаля в «Спартаке» в прошедшем сезоне РПЛ

По словам 55-летнего функционера, испанский специалист может записать третье место красно-белых себе в актив.
04 июня 2023 09:50
автор: Глеб Шевяков

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о выступлении «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«По результатам Абаскаль завалил весну. Весенний отрезок, конечно, неудачный. Но это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый. Бронза — все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто испанцу поблажек делать не будет», – приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам розыгрыша РПЛ, «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и завоевал бронзу лиги. В заключительном туре подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Крыльям Советом» со счетом 0:1.

Добавим, что испанский специалист возглавил московский клуб в июне 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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