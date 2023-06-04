Корнеев оценил работу Абаскаля в «Спартаке» в прошедшем сезоне РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о выступлении «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«По результатам Абаскаль завалил весну. Весенний отрезок, конечно, неудачный. Но это первый год работы Абаскаля в России, в РПЛ. В целом результат приемлемый. Бронза — все-таки тоже медаль. Однако в следующем сезоне никто испанцу поблажек делать не будет», – приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам розыгрыша РПЛ, «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и завоевал бронзу лиги. В заключительном туре подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Крыльям Советом» со счетом 0:1.

Добавим, что испанский специалист возглавил московский клуб в июне 2022 года.