ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Футбольные болельщики посетили матчи 30-го тура РПЛ без Fan ID 

В паспортной системе болельщика произошел сбой на двух играх чемпионата России.
Футбольные болельщики посетили матчи 30-го тура РПЛ без Fan ID 
04 июня 2023 10:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Система Fan ID не функционировала на двух матчах заключительного, 30-го тура РПЛ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как утверждает источник, любителям футбола удалось посетить встречу «Зенит» — «Факел» без предъявления паспорта болельщика, так как приложение «Болельщик» не работало перед началом игры. Похожий инцидент произошел во время матча «Оренбург» — «Динамо». Экс-руководитель всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил, что зрители посетили очную встречу футбольных команд без Fan ID, потому что произошел сбой в работе «Госуслуг».

Напомним, что закон о паспорте болельщика в России действует с начала сезона-2022/2023. Досрочным чемпионом России стал «Зенит».

источник: «Фонтанка»
Озбилиз считает, что Промес заслуживает звания лучшего игрока сезона в РПЛ 
Форвард «Спартака» занял второе место в списке бомбардиров чемпионата России в прошедшем сезоне.
04.06.2023 11:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Изидор заявил, что «Торпедо» заслуженно вылетело из РПЛ, но отметил Рязанцева
Команды встречались в заключительном туре чемпионата России.
04.06.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
WhoScored признал Месси лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2022/2023
35-летний футболист «ПСЖ» получил от портала оценку 8,3.
04.06.2023 11:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Руководство «Локомотива» недовольно результатами команды в прошедшем сезоне
Железнодорожники финишировали в середине турнирной таблицы.
04.06.2023 11:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
Малком признан лучшим игроком в сезоне РПЛ по версии WhoScored
Малком признан лучшим игроком в сезоне РПЛ по версии WhoScored
Бразильский игрок с российским гражданством получил от авторитетного портала оценку 8,0.
04.06.2023 11:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
WhoScored огласил символическую сборную сезона РПЛ
WhoScored огласил символическую сборную сезона РПЛ
В списке оказались по три игрока «Зенита» и «Спартака».
04.06.2023 10:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губернатор Самарской области заявил о хищениях в бюджете «Крыльев Советов»
Самарцы смогли удержаться в РПЛ по итогам сезона.
04.06.2023 10:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» сэкономит около 7 млн евро благодаря расторжению контракта с Азаром
Бельгийский футболист отказался от годовой зарплаты в королевском клубе.
04.06.2023 10:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Быстров назвал причины поражения «Ростова» в матче с ЦСКА
Армейцы обыграли желто-синих со счетом 4:1.
04.06.2023 10:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Баринов признался, что мечтает продолжить карьеру в Европе
Хавбек «Локомотива» сохраняет надежду на переход в зарубежный клуб.
04.06.2023 10:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.