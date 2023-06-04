Футбольные болельщики посетили матчи 30-го тура РПЛ без Fan ID 

Система Fan ID не функционировала на двух матчах заключительного, 30-го тура РПЛ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как утверждает источник, любителям футбола удалось посетить встречу «Зенит» — «Факел» без предъявления паспорта болельщика, так как приложение «Болельщик» не работало перед началом игры. Похожий инцидент произошел во время матча «Оренбург» — «Динамо». Экс-руководитель всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сообщил, что зрители посетили очную встречу футбольных команд без Fan ID, потому что произошел сбой в работе «Госуслуг».

Напомним, что закон о паспорте болельщика в России действует с начала сезона-2022/2023. Досрочным чемпионом России стал «Зенит».