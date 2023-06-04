И.о. наставника «Динамо» Алпатов подвел итоги сезона для бело-голубых

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Павел Алпатов подвел итоги сезона для своей команды.

«Что мог бы сказать болельщикам после такого сезона? Могу сказать, что у нас самые преданные болельщики, которые терпеливо ждут от нас положительных результатов. В прошлом сезоне нам удалось занять третье место, порадовать их, так как до этого долго не были в призах. К сожалению, в этом году этого сделать не получилось», - приводит слова специалиста пресс-служба бело-голубых.

Напомним, в заключительном туре «Динамо» на выезде крупно уступило «Оренбургу» (0:3) и заняло итоговое девятое место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые награды и вышла в финал Кубка России.